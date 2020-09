Tikhanovskaja i Brussel – Kypros holder igjen sanksjoner

NTB utenriks

Mandag morgen hadde Svetlana Tikhanovskaja frokostmøte med EUs utenriksministere før de gikk videre til et ministermøte der situasjonen i Hviterussland er ett av de viktigste temaene.

– Vi føler Europas støtte til det hviterussiske folket og vår situasjon, sa Tikhanovskaja til NTB og et knippe andre medier på vei ut fra møtet.

– Vi forventer at EU ikke anerkjenner Lukasjenko som legitim president, at de innfører sanksjoner mot dem som står bak overgrep og at de slutter å støtte regimet økonomisk. De pengene kommer til å gå til nye overgrep.

Kypros

Det er langt fra sikkert at ønsket om sanksjoner blir hørt i denne omgang. Kypros har ifølge kilder i diplomatiet satt seg på bakbeina. De vil ikke stemme for tiltak overfor hviterussiske tjenestemenn før de andre EU-landene også blir enige om sanksjoner mot Tyrkia i forbindelse med gassletingen øst i Middelhavet.

De to sakene har i utgangspunktet ikke noe med hverandre å gjøre, men kypriotene setter altså ett sanksjonsvedtak som betingelse for det andre. EUs vedtak må være enstemmige, og ett land kan dermed holde igjen hele prosessen.

EU har allerede sagt at de vil innføre sanksjoner mot hviterussiske embetsmenn som var involvert i valgfusk og i den voldelige undertrykkingen av demonstrasjonene i etterkant av valget 9. august. Håpet var at listen skulle vedtas på mandagens utenriksministermøte.

Ønsker nyvalg

Tikhanovskaja selv ser ut til å ta den siste snublesteinen med nærmest stoisk ro.

– Jeg tror alt vil bli avgjort i nærmeste fremtid, og jeg tror EUs beslutning vil være nyttig for landet vårt, sier hun.

Etter frokosten gjentok hun også at opposisjonens mål fortsatt er et nytt og fritt valg. Hun sier det som foregår i Hviterussland er en fredelig revolusjon, og at opposisjonen ikke ønsker blodsutgytelse eller noen form for krig.

– Jeg vil også gjenta og understreke at dette ikke er en sak for Russland eller Europa. Dette er vårt indre anliggende, og vårt mål er bare at folket skal få bygge landet på nytt, uten innblanding.

