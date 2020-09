Militærjuntaen i Mali utpeker ny president og visepresident

NTB utenriks

Juntaens leder Assimi Goita sa i en TV-sendt uttalelse mandag at han selv vil få rollen som visepresident.

Utnevnelsene skjer til tross for internasjonale krav om en sivil ledelse i Mali inntil demokratiet i landet kan gjenopprettes. De vestafrikanske landene i organisasjonen Ecowas har innført sanksjoner mot Mali og advart om at de først blir opphevet når landet får en sivil regjering.

– Ulike forslag har sine fordeler og ulemper, sa Goita mandag om valget mellom en sivil eller en militær ledelse.

Juntaen grep makten i et militærkupp i midten av august. Tidligere har kuppmakerne foreslått en overgangsperiode på to år før det igjen holdes valg.

Kuppet skjedde etter flere måneder med protester mot daværende president Ibrahim Boubacar Keita.

Bakgrunnen for protestene var et omstridt parlamentsvalg i vår, økonomiske problemer, misnøye med korrupsjon og frustrasjon over stadige angrep fra islamistopprørere.

Militærkuppet ble fordømt både av FN, Den afrikanske union (AU), Ecowas, den tidligere kolonimakten Frankrike, USA og Norge.

En fredsbevarende FN-styrke er utplassert i Mali, og her deltar et mindre antall norske stabsoffiserer. I tillegg har Frankrike militær styrker i landet som bidrar i kampen mot ytterliggående islamistiske opprørere.

