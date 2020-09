Ingen EU-enighet om sanksjoner mot Hviterussland

NTB utenriks

De 27 landene er for lengst enige om at de vil innføre sanksjoner. Målet var at utenriksministrene mandag skulle vedta en liste over hvem som skal omfattes av tiltakene, men slik ble det altså ikke.

– Vi klarte ikke å oppnå den nødvendige enstemmigheten. Det er en klar vilje, men vi klarte det ikke i dag. Saken må vurderes av stats- og regjeringssjefene når de samles senere i uken, sier utenrikssjef Josep Borrell og viser til EU-toppmøtet som starter torsdag.

På forhånd sa kilder i diplomatiet at Kypros har satt seg på bakbeina. De vil ikke stemme for en sanksjonsliste før EU-landene også blir enige om sanksjoner mot Tyrkia i forbindelse med gassletingen øst i Middelhavet.

Føler støtten

Dermed fikk ikke Svetlana Tikhanovskaja oppfylt ønsket hun hadde da hun kom til Brussel mandag. Før utenriksministrene tok fatt på den offisielle delen av dagens program, møtte de den hviterussiske opposisjonslederen til frokost.

– Vi føler Europas støtte til det hviterussiske folket og vår situasjon, sa Tikhanovskaja til NTB og et knippe andre medier på vei ut fra møtet.

– Vi forventer at EU ikke anerkjenner Lukasjenko som legitim president, at de innfører sanksjoner mot dem som står bak overgrep og at de slutter å støtte regimet økonomisk. De pengene kommer til å gå til nye overgrep.

Faren for at vedtaket om sanksjoner kunne bli utsatt, tok hun tilsynelatende med stoisk ro.

– Jeg tror alt vil bli avgjort i nærmeste fremtid, og jeg tror EUs beslutning vil være nyttig for landet vårt, sa hun.

Solidaritet

Borrell understreker at EU-landene var enige om å sende et tydelig signal om at de ikke anerkjenner Alekasndr Lukasjenkos legitimitet som president i Hviterussland.

– Det skyldes at vi mener valgresultatet er forfalsket. Vi anerkjenner ikke resultatet og dermed heller ikke hans legitimitet. Så tydelig er vi, sier utenrikssjefen.

Han gjentar også at EU er solidariske overfor det hviterussiske folket og deres rett til å velge sin egen leder og meisle ut landets fremtid. Han presiserer også at EU ikke har noen skjult agenda, men ber om dialog i Hviterussland.

– Vi ber alle parter unnlate å blande seg. Dette er det opp til folket å avgjøre.

Nyvalg

Det var også Tikhanovskajas budskap mandag morgen.

– Jeg vil gjenta og understreke at dette ikke er en sak for Russland eller Europa. Dette er vårt indre anliggende, og vårt mål er bare at folket skal få bygge landet på nytt, uten innblanding, sa hun.

Etter frokosten gjentok hun også at opposisjonens mål fortsatt er et nytt og fritt valg. Hun sier det som foregår i Hviterussland er en fredelig revolusjon, og at opposisjonen ikke ønsker blodsutgytelse eller noen form for krig.

