Flertall for grunnlovsreform i Italia

NTB utenriks

Da to tredeler av stemmene var talt opp, hadde forslaget om endringer nesten 70 prosents oppslutning.

Også en valgdagsmåling tyder på at forslaget blir vedtatt. Reformen innebærer at antall representanter i begge kamre i den italienske nasjonalforsamlingen bli betydelig redusert.

– Det som ble oppnådd i dag, er et historisk resultat, skriver utenriksminister Luigi Di Maio på Facebook.

Færre senatorer

Di Maio tilhører den populistiske Femstjernersbevegelsen, som har vært den fremste pådriveren for reformen. Den er tidligere vedtatt i nasjonalforsamlingen, men flertallet var ikke stort nok til at reformen kunne innføres uten en folkeavstemning.

Antall representanter i «underhuset» i nasjonalforsamlingen vil nå etter alt å dømme bli redusert fra 630 til 400. Samtidig reduseres antall italienske senatorer fra 315 til 200.

Regionvalg

Samtidig med folkeavstemningen ble det avholdt regionvalg i Italia søndag og mandag. I forkant var det spenning rundt resultatet i Toscana, der den høyrepopulistiske Ligaen håpet på seier.

Valgdagsmålinger tyder imidlertid på at sentrum-venstre-kandidaten Eugenio Giani gikk seirende ut av guvernørvalget i Toscana.

Pandemien

Regionalvalget skulle egentlig vært holdt i vår, men det ble utsatt da Italia ble svært hardt rammet av koronapandemien.

Til tross for pandemien ser valgdeltakelsen ut til å ha vært på 53 prosent. I valglokalene var det strenge regler om munnbind og avstand, og frivillige har sørget for at også folk på sykehus og i karantene har fått avlagt stemme.

Ifølge Italias innenriksminister Luciana Lamorgese er 15 millioner munnbind, 3 millioner hansker og 300.000 liter desinfiserende stoff blitt utplassert i stemmelokalene.

(©NTB)