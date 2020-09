Britiske helsemyndigheter frykter rask smittespredning

NTB utenriks

Britiske helsemyndigheter frykter en utvikling der antallet smittede vil dobles hver sjuende dag. Går utviklingen i denne retningen, noe tallene kan tyde på at kan skje, vil situasjonen raskt bli verre.

I midten av oktober kan det bli opp mot 50.000 nye tilfeller daglig i England, advarte smittevernekspertene mandag.

Alvorlig budskap

Budskapet var alvorlig da Chris Witty, som er øverste medisinske sjef for helsemyndighetene i England, og regjeringens vitenskapelige rådgiver Patrick Vallance holdt pressekonferanse.

Smitten øker i alle aldersgrupper og over hele landet. Samtidig øker antallet sykehusinnleggelser og antallet døde som følge av covid-19.

– Vi må bryte smittekjedene og handle raskt. En del av de tingene vi må gjøre, kommer til å påvirke økonomien og samfunnet, sa Witty.

Han sa også at han tror britene går en veldig utfordrende vinterperiode i møte, og at smitteutviklingen i landet i september er kommet til et vendepunkt av den negative sorten.

Økonomiske konsekvenser

Witty håper at en vaksine vil kunne være klar allerede ved utgangen av 2020 for spesielt utsatte grupper, og videre tilgjengelig utover året for den resterende befolkningen.

Helsesjefen advarte samtidig mot de økonomiske konsekvensene av for inngripende innstramninger, etter at statsminister Boris Johnson har brukt helgen på å vurdere en to ukers «mini-nedstenging» av England. Noen konkrete tiltak for å stanse smittespredningen ble ikke kunngjort på mandagens pressekonferanse.

Søndag ble det rapportert om nær 4.000 nye smittetilfeller og 18 koronarelaterte dødsfall i Storbritannia.

