– Vi kan bekrefte at to av våre kollegaer omkom i en tragisk ulykke med eksplosiver på Salomonøyene, sier assisterende generalsekretær i Norsk Folkehjelp Per Nergaard i en pressemelding.

De to omkomne er en australsk statsborger og en britisk statsborger.

Norsk Folkehjelp har siden 2019 jobbet med å utvikle en database over de store mengdene med eksplosiver fra andre verdenskrig som ligger på øyriket. Arbeidet stanses nå mens saken etterforskes av lokalt politi.

