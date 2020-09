Pompeo hevder FNs sanksjoner mot Iran er gjeninnført

NTB utenriks

– Om FNs medlemsland ikke oppfyller sine forpliktelser og innfører disse sanksjonene, vil USA sørge for at det følger konsekvenser av de feilene, og forsikre oss om at Iran ikke høster frukter av FN-forbudte aktiviteter, sier Pompeo i en uttalelse.

USA står alene i saken.

De fem landene som fortsatt støtter atomavtalen – Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland og Kina – mener USA, som har trukket seg fra avtalen, ikke har juridisk grunnlag til å utløse prosessen med å gjeninnføre sanksjonene.

(©NTB)