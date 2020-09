Isolert USA hevder Iran-sanksjoner er gjeninnført

NTB utenriks

Utenriksminister Mike Pompeo erklærte i helgen at USA har reaktivert sanksjonene. Det mener han lar seg gjøre gjennom en mekanisme fra den internasjonale atomavtalen fra 2015.

Problemet er at USA stormet ut av denne avtalen i 2018. Amerikanernes trekk er dermed null verdt, fastslår de øvrige stormaktene i avtalen.

Frankrike, Tyskland og Storbritannia kom med en felles uttalelse søndag der de konstaterte at Washingtons erklæring «er ute av stand til å ha noen juridisk virkning».

Allerede før erklæringen hadde de andre medlemmene i FNs sikkerhetsråd lovet å ignorere den, men Pompeo truer med konsekvenser for land som ikke føyer seg.

Isolasjon

Russland understreker også at USAs «illegitime initiativ og handlinger» ikke kan ha internasjonale juridiske konsekvenser for andre. De fire landene har alle slått ring om atomavtalen, og det samme har Kina og EU, som også er part i avtalen.

– Vi kan si at Amerikas «maksimale press» mot Iran, politisk og juridisk, har blitt til Amerikas maksimale isolasjon, sa Irans president Hassan Rouhani i et TV-sendt regjeringsmøte søndag.

Rouhani hyller Sikkerhetsrådets øvrige medlemmer for å ha «stått imot Amerikas ulovlige forespørsel».

Hvis de gjenværende partene i atomavtalen gir Iran tilgang til avtalens økonomiske fordeler, vil iranerne vende tilbake til de kjernefysiske forpliktelsene de gikk bort fra som svar på at USA trakk seg, lover Rouhani.

Valutakrasj

Den iranske valutaen stupte samme dag til sitt laveste nivå noensinne, og man må nå ut med 272.500 rijal for 1 dollar i Teheran.

Til sammenligning var kursen 32.000 rijal for dollaren da atomavtalen ble inngått.

USA har de siste par årene gjeninnført og styrket sine egne sanksjoner og innledet det Pompeo kaller en «maksimalt press»-kampanje mot Iran.

Sanksjonene har ødelagt Irans evner til å selge olje på det globale markedet, og valutaen har tapt over 30 prosent av sin verdi bare siden juni.

Trussel

Ifølge Pompeo trådte FN-sanksjonene i kraft klokka 2 natt til søndag.

– Om FNs medlemsland ikke oppfyller sine forpliktelser og innfører disse sanksjonene, vil USA sørge for at det følger konsekvenser av de feilene, og forsikre oss om at Iran ikke høster frukter av FN-forbudte aktiviteter, sier Pompeo.

Det hvite hus planlegger en presidentordre mandag som skal utdype hvordan USA akter å håndheve sanksjonene, og det varsles også en plan for hvordan utenlandske personer og selskaper skal kunne straffes.

«Fantasiverden»

Ifølge nyhetsbyrået AFP trues de som ikke innretter seg etter USAs Iran-linje, med å bli utestengt fra det amerikanske markedet.

Iran sier sanksjonene bare er gjeninnført i Trump-administrasjonens «fantasiverden».

– De prøver å få alle til å tro på det, men ingen kjøper det andre enn dem selv, sier talsmann Saeed Khatibzadeh i utenriksdepartementet i Teheran.

– Det er et TV-show der de eneste som presenterer, ser på og heier, er Pompeo og en håndfull andre, tilføyer han.

Begrense atomaktiviteten

I henhold til avtalen som ble undertegnet i Wien i 2015, skulle Iran begrense sin kjernefysiske virksomhet mot at FN-sanksjonene mot landet skulle lettes.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA mener at Iran overholdt sin del av avtalen, men etter at Donald Trump ble valgt til president, trakk USA seg fra avtalen som ble inngått under Barack Obama.

Den såkalte snapback-mekanismen i avtalen som USA henviser til, innebærer at sanksjonene kan gjeninnføres om det påvises at Iran ikke respekterer avtalen.

