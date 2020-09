Grunnstøtt finsk ferje skal evakueres

NTB utenriks

Ferja, som var på vei fra Åbo til Stockholm søndag, gikk på grunn ved Järsö i Ålands skjærgård. Det er 207 passasjerer og en besetning på 74 på skipet.

Passasjerene ble kalt opp på dekk der de fikk utdelt redningsvester, og får ikke returnere til lugarene sine, ifølge Expressen.

Det er uklart hva som forårsaket grunnstøtingen, men en passasjer sier hun hørte en lang, skrapende lyd, og da hun så ut, så hun at båten gikk svært nær land.

Den finske sjøredningstjenesten opplyser at situasjonen er stabil, men at skipet har kjørt seg fast i bunnen.

Sjøredningstjenesten sier at ingen personer er i fare, men at et titall fartøyer er kommet til, og at kapteinen om bord har bestemt at alle skal evakueres.

