Trump vil ha ny høyesterettsdommer raskt

Det hvite hus er i gang med prosessen med å utnevne en kandidat, som så må godkjennes av Senatet – der Republikanerne har flertall.

– Vi ble satt i denne viktige maktposisjonen for å ta avgjørelser for folket som så stolt valgte oss, hvorav den viktigste lenge har vært regnet for å være valget av dommere til USAs høyesterett, sier Trump på Twitter lørdag.

– Vi har denne forpliktelsen, uten forsinkelser! tilføyer han.

Mange kandidater

Trump gjorde det allerede i august klart at han ikke ville ha noen betenkeligheter med å nominere en ny dommer rett før valget. Forrige uke føyde han ytterligere 20 navn på sin egen liste over kandidater til jobben.

Enkelte republikanske senatorer har stilt seg nølende til spørsmålet om de vil godkjenne en ny dommer så kort tid før presidentvalget. Fire avhoppere kan potensielt klare å stanse en nominasjon. Uansett er tiden knapp før valget 3. november.

Republikansk presedens

Senatets flertallsleder Mitch McConnell lovet få timer etter Ginsburgs død at han vil kalle inn til avstemning om Trumps foretrukne kandidat.

Demokratene mener Republikanerne bør følge sitt eget eksempel fra 2016, da de blokkerte en avstemning om Barack Obamas kandidat til Høyesterett og viste til at det var valgår.

Det er bare seks uker igjen til valget der Demokratene håper Joe Biden vil slå Trump.

69 dager i snitt

I gjennomsnitt har det tatt 69 dager å godkjenne en dommer, ifølge Kongressens forskningsorgan. Flere republikanere har påpekt at det i sin tid bare tok 42 dager å godkjenne Ginsburg i 1993.

Kreftsyke Ginsburg døde fredag, 87 år gammel. Hennes bortgang gir Republikanerne en mulighet til å styrke det konservative dommerflertallet i Høyesterett, der dommerne utnevnes på livstid.

