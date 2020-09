Politisk kamp i vente etter Ruth Bader Ginsburgs død

NTB utenriks

Ginsburg døde fredag av komplikasjoner som følge av kreft i bukspyttkjertelen, 87 år gammel, og tapte dermed kampen for å holde seg i live til over presidentvalget i november.

Ginsburg var i sine siste år den ubestridte lederen av høyesteretts liberale fløy. Hun ble utnevnt av Bill Clinton i 1993.

Dødsfallet åpner opp for at president Donald Trump kan rekke å utnevne en ny dommer for å erstatte Ginsburg før valget.

Endrer valgkampen

Det kan kaste fullstendig om på valgkampen, som hittil har vært dominert av Trumps håndtering av koronapandemien, som har kostet nær 200.000 amerikanere livet.

En kamp om ny høyesterettsdommer i Senatet kan fyre opp Trumps kjernevelgere og også republikanere som ikke liker Trump, men støtter hans innsats for en mer konservativ høyesterett.

Kun noen dager før hun gikk bort, dikterte Ginsburg en uttalelse til barnebarnet Clara Spera, der hun oppfordret Trump til ikke å utnevne noen ny dommer før valget.

– Mitt mest brennende ønske er at jeg ikke blir erstattet før en ny president blir tatt i ed, heter det i uttalelsen som er gjengitt av NPR.

Effekt i flere generasjoner

Inntil Ginsburg døde, besto høyesterett av fem konservative dommere og fire liberale. Trump har allerede utnevnt to konservative, Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh, og om han utnevner en til, vil det låse det konservative flertallet i mange år framover.

Republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, har allerede gjort det klart at Senatet vil holde avstemning for en eventuell Trump-kandidat.

For republikanerne er det viktig å handle før valget i tilfelle Trump taper og Joe Biden får sjansen til å utnevne en liberal dommer som kan påvirke beslutninger om rett til abort, miljøreguleringer, presidentens myndighet og stemmerettsregler i lang tid framover.

Og selv om Trump vinner, frykter Republikanerne også at flertallet i Senatet går tapt slik at han ikke får godkjent sin kandidat.

Flertall ikke sikret

Selv om Republikanerne har flertall i Senatet med 53 mot 47, er det likevel ikke sikkert at de får godkjent Trumps kandidat.

Flere moderate republikanere har sagt at en ny dommer ikke bør utnevnes før valget, blant dem Susan Collins, som står midt i en vanskelig kamp for gjenvalg i Maine.

Det var nettopp støtten til Kavanaugh som skadet hennes renomme som moderat og uavhengig. Ved å gå imot en ny utnevnelse kan hun øyne håp om å berge plassen i Senatet.

Ber Senatet vente

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden sier det er den som vinner valget, som bør få nominere en ny kandidat til høyesterett.

– Det finnes ikke tvil, og la meg være helt tydelig her, om at det er velgerne som bør velge presidenten, og presidenten som bør velge dommeren, sier han i en uttalelse.

Også mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer, mener at plassen ikke bør fylles før USA har en ny president.

Schumers uttalelse er en ordrett kopi av McConnells begrunnelse for en utsettelse etter at den konservative dommeren Antonin Scalia døde i februar 2016, mens Barack Obama fortsatt var president. Setet ble ikke fylt før Trump tok over, nesten ett år senere og utpekte Gorsuch.

Hylles i brede lag

Ginsburg blir hyllet på tvers av de politiske skillelinjene og av både vanlige folk og politiske ledere.

President Trump beordret flagg på halv stang på alle offentlige bygninger, og tidligere president Barack Obama kalte henne en skarp jurist som hadde vært en inspirasjon for flere generasjoner, fra barn til studenter til politiske ledere.

Høyesterettsjustitiarius John Roberts sier i en uttalelse fra høyesterett at USA har «mistet en jurist av historisk kaliber».

Den tidligere demokratiske residenten Jimmy Carter omtaler Ginsburg som et «fyrtårn for rettferdigheten».

Hillary Clinton, tidligere utenriksminister og Demokratenes presidentkandidat i 2016, skriver på Twitter at Ginsburg «banet vei for så mange kvinner, inkludert meg. Det vil aldri være noen andre som henne. Tusen takk, RBG».

