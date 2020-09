Fortsatt kraftig koronaøkning i India

NTB utenriks

Dermed har antall smittede i landet vokst til 5,3 millioner etter at det er registrert stadig høyere smittetall hver eneste dag de siste fem ukene.

India er dermed på god vei til å passere USA som det hardest rammede landet i verden i rene tall. Vel 6 millioner amerikanere er smittet av koronaviruset.

Statsminister Narendra Modis regjering møter skarp kritikk av opposisjonen for håndteringen av pandemien.

Over ti millioner migrantarbeidere strømmet ut av byene da han brått kunngjorde full nedstengning i begynnelsen av pandemien i mars. Det var en viktig grunn til at viruset raskt spredte seg over hele landet.

Men da økonomien stoppet opp og arbeidsledigheten økte sterkt, åpnet han igjen opp slik at viruset fikk fortsette å spre seg.

(©NTB)