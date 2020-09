Tusenvis smittet av bakteriesykdom etter lekkasje fra laboratorium i Kina

NTB utenriks

Ytterligere 1.401 personer har testet positivt på tidlige prøver. Sykdommen skyldes ofte tett kontakt med infiserte dyr eller dyreprodukter. Symptomene er feber, leddsmerter og hodepine.

Kinesiske myndigheter oppdaget at det hadde blitt brukt desinfiseringsmiddel som hadde gått ut på dato i produksjonen av brucella-vaksiner for dyr mellom juli og august i fjor. Det førte til at bakterien ikke var utryddet i fabrikkens avløpssystem.

Så langt er det ikke påvist smitte mellom mennesker. Det er sjeldent bakterien smitter fra menneske til menneske.

