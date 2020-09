New York Times: Retningslinjer for koronatesting ble lagt ut mot fagfolkenes råd

NTB utenriks

Retningslinjene som er lagt ut på fagetaten CDCs nettsider, sier at testing ikke er nødvendig for personer som kan ha vært utsatt for viruset, så lenge de ikke har symptomer.

Anbefalingene fikk kritikk da de ble utstedt forrige måned, ettersom helseeksperter har gått inn for å trappe opp testingen for å kunne spore og kontrollere spredningen av viruset bedre.

Til tross for kritikk og innvendinger fra faglig hold, ble de omstridte rådene likevel publisert.

– Helse- og omsorgsdepartementet foretok omskrivingene og la dem ut på CDCs offentlige nettside, og så helt bort fra etatens strenge prosesser for vitenskapelig gjennomgang av sine råd, skriver New York Times.

En føderal tjenesteperson sier til avisen at dokumentet med retningslinjene kom fra Helse- og omsorgsdepartementet og fra koronagruppen i Det hvite hus.

– Disse anbefalingene gjenspeiler ikke hva mange mennesker ved CDC mener burde være gjeldende regler, sier han.

Ifølge avisen har ekspertene i CDC alvorlige innvendinger, og mener dokumentet inneholder elementære feil og anbefalinger som ikke er forenelige med CDCs råd.

