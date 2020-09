Danmark skjerper inn koronarestriksjonene

NTB utenriks

Dette er det høyeste antallet nye daglige smittetilfeller som er registrert, men dette henger også sammen med at stadig flere blir testet, melder Statens Serum Institut (SSI).

– Vi er ikke overrasket over at smitten ville stige i andre halvår. Men helsemyndighetene synes det er for tidlig å ha et så høyt smittetall, sier statsminister Mette Frederiksen om de nye tallene.

Nå innføres det nye nasjonale smittebegrensningstiltak. Blant annet må barer og restauranter nå stenge klokka 22 om kvelden. I tillegg skjerpes forsamlingsforbudet, og grensen settes ned til 50 personer over hele landet. Tidligere har tilsvarende regler vært i kraft i København og omegn samt Odense, totalt 18 kommuner. Nå utvides de til å gjelde nasjonalt.

Det blir også innført forbud mot mer enn 500 tilskuere på fotballkamper, og disse må bruke munnbind.

Danmark går dermed bort fra strategien om å kun innføre lokale og regionale smittereduksjonstiltak.

