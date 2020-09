Libyas FN-støttede statsminister går av

NTB utenriks

– Jeg kunngjør herved at det er mitt oppriktige ønske å gi ansvaret til den neste ledelsen senest i oktober, sa han i en TV-sendt tale onsdag kveld.

Fayez al-Sarraj har ledet den FN-støttede regjeringen i hovedstaden Tripoli siden den ble oppnevnt i 2016.

En rivaliserende regjering holder til i havnebyen Tobruk helt øst i landet.

Nato-bombing

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

En rekke militsgrupper med støtte fra ulike land kjemper om makten, noe som har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.

Opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans mektige LNA-milits har base i Tobruk og kontrollerer de østlige delene av landet. I april 2019 innledet de en offensiv for å gripe makten i Tripoli.

Forhandler

Haftar støttes av Egypt, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia og Jordan, og LNA-militsen har også tusenvis av utenlandske leiesoldater i sine rekker, blant annet fra Russland, Syria og Sudan.

Offensiven gikk etter hvert dårlig, og i forrige måned ble det oppnådd enighet om våpenhvile med GNA-regjeringen, som har fått militær støtte fra Tyrkia.

Forhandlinger om en fredsavtale pågår nå i Marokko, og partene er alt enige om at det skal utpekes ny regjering.

Det fryktes at Sarrajs avgang nå vil føre til rivalisering mellom fraksjonene i GNA-regjeringen.

(©NTB)