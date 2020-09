Ukraina vil ikke slippe inn jødiske pilegrimer

NTB utenriks

Blant dem som har stått fast på grensen siden mandag, er 242 barn, opplyser ukrainske grensevakter. Hundrevis av politifolk er utplassert ved grensen for å hindre dem i å ta seg over.

Pilegrimene har klaget over at de må sove utendørs i kaldt vær og at de er sultne, men onsdag opplyste grensestyrken at de får mat og varme telt.

Pilegrimene tilhører en jødisk bevegelse kalt hasidisme, som har sitt utspring i den østlige delen av Europa. Hvert år drar titusener av bevegelsens tilhengere til den ukrainske byen Uman i forbindelse med det jødiske nyttåret. Der besøker de graven til Rebbe Nachman, som grunnla retningen breslover-hasidisme.

Gruppen som nå står fast på grensen, har reist av gårde selv om myndighetene i både Ukraina og Israel har bedt dem om å la være. I år feires jødisk nyttår 18.–20. september.

