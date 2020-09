Suga klar til å overta som Japans nye statsminister

NTB utenriks

Liberaldemokratene og koalisjonspartneren Komeito har flertall i nasjonalforsamlingen, og det regnes dermed som sikkert at Suga blir formelt bekreftet som landets nye statsminister når avstemningen holdes i nasjonalforsamlingen senere onsdag.

– Jeg skal sette sammen en regjering som jobber for folket, sier 71 år gamle Suga, som er sønn av en jordbærbonde. Han skiller seg dermed ut i japansk politikk, der mektige familier dominerer.

Suga har til nå vært sjefskabinettsekretær og har vært regnet som Abes høyre hånd.

Mandag ble Suga valgt til ny leder for Det liberaldemokratiske partiet etter Abe.

Helseproblemer

Shinzo Abe har sittet lenger ved makten enn noen tidligere japansk statsminister. 28. august kunngjorde han at han ville gå av som følge av et tilbakefall av ulcerøs kolitt, en betennelsessykdom som også førte til at han måtte trekke seg som statsminister i 2007. I 2012 var Abe tilbake.

– Min svake helse bør ikke føre til politiske feilavgjørelser. Når jeg ikke lenger kan leve opp til forventningene Japans folk stiller til meg, bør jeg ikke forbli statsminister. Jeg har derfor besluttet å gå av, sa han da han kunngjorde beslutningen.

Abe beklaget samtidig at han ikke har fått gjennomført en grunnlovsendring som kan åpne for å la japanske militære styrker delta i internasjonale operasjoner.

– Jeg har gitt min kropp og sjel i arbeidet med å få økonomien på fote og i diplomatiet for å beskytte Japans nasjonale interesser hver eneste dag siden vi kom tilbake til makten, sa Abe før han holdt det siste regjeringsmøtet onsdag.

Abe sa også at helsen er i bedring. Han takket folket for støtten og oppfordret til å støtte etterfølgeren.

Virus og økonomi

Suga varsler at han vil følge opp arbeidet som Abe ikke har fått avsluttet. Førsteprioritet vil være å bekjempe koronaviruset og skape ny giv i den pandemirammede økonomien.

– Jeg vil utpeke reformfokuserte, hardt arbeidende folk til den nye regjeringen, sier Suga.

Lokale medier melder at Abes finansminister Taro Aso, utenriksminister Toshimitsu Motegi og OL-minister Seiko Hashimoto blir med i Sugas nye regjering.

Suga har knapt vært i utlandet som politiker, og lite vites om hans diplomatiske evner, melder AP. Han kommer til å måtte håndtere en rekke utfordringer, blant annet forholdet til Kina, OL-gjennomføringen i Tokyo, og etablering av et godt forhold til vinneren etter presidentvalget i USA i november.

