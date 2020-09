EU-sjefen vil bygge en sterkere helseunion

NTB utenriks

EU trenger et sterkere helsesystem, og koronapandemien har fremhevet behovet for solidaritet, framholdt von der Leyen i sin tale om unionens tilstand onsdag.

– For meg er det krystallklart – vi trenger å bygge en sterkere europeisk helseunion. Og vi er nødt til å styrke vår kriseberedskap og styring av grenseoverskridende helsetrusler, sa hun.

Von der Leyen kunngjorde opprettelsen av et eget byrå for biomedisinsk avansert forskning og utvikling, som skal hete Barda. EU-kommisjonen foreslår også å øke bevilgningene til EUs helseprogram, samt å holde et globalt helsetoppmøt i Italia neste år.

