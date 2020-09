14-åring og 16-åring siktet for drap i Danmark

NTB utenriks

De to tenåringene ble pågrepet tirsdag, og 16-åringen framstilles onsdag for varetektsfengsling. 14-åringen er under den kriminelle lavalder og overlatt til sosialtjenesten. Han må ikke møte i retten.

Ifølge politiet ble offeret, en 18 år gammel ungdom av albansk opphav, skutt i hodet med en pistol.

Hendelsen fant sted i Frederiksberg vest for København fredag kveld og han døde søndag av skadene.

Motivet er ikke kjent, men ifølge politiet er det ingenting som tyder på at drapet var planlagt.

Øyenvitner har fortalt at 18-åringen sto sammen med flere andre da de to siktede dukket opp. Det skal ha oppstått en krangel, og det ble hørt høye rop før skuddet.

