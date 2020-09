Tyskland vil hente 1.500 asylsøkere – øker presset på andre

NTB utenriks

Avisa Bild melder tirsdag at Tysklands landets konservative statsminister Angela Merkel og innenriksminister Horst Seehofer er enige om å ta imot ytterligere 1.500 mennesker som har søkt tilflukt på greske øyer. DPA erfarer at det dreier seg om barnefamilier, skriver Bild.

SVs Karin Andersen håper det tyske budskapet kan presse fram en løsning hvor også andre europeiske land bidrar mer.

– Jeg håper det. Men det kan også bli slik at de som ikke vil være med på dugnaden, lener seg tilbake, sier hun til NTB.

– Det bør i hvert fall være et veldig tydelig signal til Norge og andre land om at det haster nå, sier Andersen.

Kraftig opptrapping

Fredag opplyste Seehofer at til sammen ti europeiske land skal ta imot 400 enslige mindreårige fra den nå nedbrente Moria-leiren på Lesvos. Tyskland skal ta imot opptil 150 av dem.

Men nå kommer det altså trolig en kraftig opptrapping fra Tysklands side. Ifølge Bild er det enda ikke klart om sosialdemokratene i Tyskland støtter initiativet. SPD har tidligere krevd at Tyskland må ta imot flere tusen asylsøkere fra Hellas.

Nesten 12.000 asylsøkere, blant dem 2.200 kvinner og 4.000 barn, mistet husly i brannene forrige uke, ifølge FN.

Må hjelpe Hellas

I Norge varslet regjeringen før helgen at den ønsker å ta imot 50 asylsøkere fra Hellas. Budskapet ble gjort kjent kort tid etter at den mye omtalte Moria-leiren på øya Lesvos var blitt herjet av flere branner.

SVs Karin Andersen understreker at det for andre europeiske land handler både om å avhjelpe den humanitære nøden for flyktningene i leirene, men også om solidaritet med Hellas.

– Nå må alle se at man må få på plass andre avtaler i Europa. Avtalene er så skjeve at land som Hellas, som er på kne økonomisk, blir sittende med ansvaret for så mange. Det er ikke holdbart, sier hun.

Også Norge må ta stilling til denne problemstillingen, understreker Andersen.

– Det er i norsk interesse at Hellas ikke kneler, sier hun.

– Norge gjør mye

Den norske regjeringen har vist til at Norge har gjort en betydelig innsats overfor Hellas, også i tillegg til nå å ville ta imot 50 asylsøkere.

Norge har finansiert et prosjekt for å etablere mottaksplasser for rundt 1.000 enslige mindreårige, enslige kvinner med og uten barn og voldsutsatte kvinner i landet. Og mandag reiste et medisinsk kriseteam fra Norge til Lesvos for å støtte det lokale helsevesenet etter brannen i Moria-leiren.

– Norge gjør mye, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB før helgen.

Samtidig er det mange som mener norske myndigheter ikke bidrar nok. Allerede før brannene i Moria-leiren varslet over 125 norske kommuner at de var klare til å ta imot asylsøkere og flyktninger fra Hellas.

(©NTB)