Trump sier han ikke har noe problem med å selge F-35-fly til Emiratene

NTB utenriks

– Jeg ville personlig ikke ha noe problem med det, sa Trump til Fox News.

Senere tirsdag skal Trump være vert for signeringen av en avtale som normaliserer forholdet mellom Israel og Emiratene. I intervjuet sier han at et salg av de avanserte kampflyene vil bidra til flere arbeidsplasser.

Emiratene ser F-35 som en viktig komponent i landets ambisiøse planer om å bli en militær stormakt i regionen. Israel, som er det eneste landet i området som så langt har flyet, har på sin side et sterkt ønske om å beholde det teknologiske overtaket på sine arabiske naboland.

Analytikere sier Emiratene har brukt sitt krav om å få kjøpe F-35 som en forhandlingsbrikke for å godta normaliseringsavtalen med Israel som Trump har forhandlet fram, og som også omfatter Bahrain.

