Trump og Iran rasler med sablene

– Ethvert angrep fra Iran mot USA, uansett form, vil bli møtt med et angrep mot Iran som vil være 1.000 ganger større i omfang, skrev Trump på Twitter sent mandag kveld.

Uttalelsen kom etter at Politico skrev at Iran planlegger et attentat mot USAs ambassadør i Sør-Afrika, Lana Marks, som hevn for amerikanernes likvidering av general Qasem Soleimani.

Lederen for den iranske Revolusjonsgardens elitestyrke ble drept i et amerikansk droneangrep i Irak 3. januar.

Politico viste til en hemmeligstemplet amerikansk etterretningsrapport, som de hevder å ha fått tilgang til via en kilde i Trump-administrasjonen.

Iranske myndigheter beskrev mandag påstanden som «grunnløs» og ledd i «repeterende og råtne metoder for å skape en anti-iransk atmosfære».

En talsmann for den iranske regjeringen fulgte opp tirsdag og advarte under en TV-overført pressekonferanse Trump mot å begå det han omtalte som en strategisk tabbe.

– Vi håper at de ikke gjør en ny strategisk tabbe. Dersom de gjør det, vil de bli vitne til Irans besluttsomme svar, sa Ali Rabiei.

Rabiei beklaget at presidenten i et land som hevder å sørge for ro og orden i verden, «på sviktende grunnlag» kommer med slike «forhastede» og «tvilsomme» uttalelser.

Den iranske talsmannen ba videre Trump «avstå fra nye eventyr» i et forsøk på å sikre seg en ny presidentperiode.

