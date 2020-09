Trump lover å besvare ethvert Iran-angrep med enorm styrke

NTB utenriks

– Ethvert angrep fra Iran mot USA, uansett form, vil bli møtt med et angrep mot Iran som vil være 1.000 ganger større i omfang, skrev Trump på Twitter sent mandag kveld.

Uttalelsen hans kom etter meldinger om at Iran angivelig vurderer et attentat mot USAs ambassadør i Sør-Afrika, Lana Marks, som hevn for USAs likvidering av Irans general Qasem Soleimani i Irak.

Det var Politico som mandag omtalte den angivelige iranske planen, med henvisning til en kilde i Trumps administrasjon, som igjen viste til en hemmeligstemplet rapport fra amerikansk etterretning.

(©NTB)