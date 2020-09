Svakere vekst i amerikansk produksjon

NTB utenriks

Pandemien førte i mars og april til et kraftig fall i produksjonen. Den har imidlertid tatt seg opp siden, og i juni og juli steg den henholdsvis 6,1 og 3,5 prosent.

Augusttallene viser en økning på 1 prosent i produksjonsindustrien, men kategorien som omfatter gruvedrift og olje- og gassutvinning, falt 2,5 prosent, viser tallene fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve.

Til tross for sommerens oppsving, er industriproduksjonen fortsatt 7,3 prosent under nivået der den var i februar, før koronaepidemien slo inn for alvor og fikk vidtrekkende økonomiske konsekvenser.

