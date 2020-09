Irlands regjering i hjemmeisolasjon etter at landets helseminister fryktes koronasmittet

NTB utenriks

Alle medlemmene av den Irske regjeringen gikk tirsdag i hjemmeisolasjon etter at helseminister Stephen Donnelly meldte fra om at han følte seg dårlig, og tok kontakt med lege for en koronatest.

Det var den irske kringkastingen RTE som først meldte om nyheten.

– Alle ministre har fått beskjed om å begrense sine bevegelser i påvente av prøveresultatene, sier statsminister Micheál Martin til kanalen.

Orienterte hele regjeringen

Helseministeren tok del i en pressekonferanse senest tirsdag morgen, hvor han kunngjorde en plan for håndteringen av koronapandemien de neste seks månedene. Her var både Martin og visestatsminister Leo Varadkar til stede. Mandag kveld hadde Donnelly også orientert hele regjeringen om tiltakene.

– Som følge av den alvorlige informasjonen som har kommet etter dagens begivenheter, må regjeringen i hjemmeisolasjon, sier Seán Ó Fearghaíl, som er ordstyrer i underhuset i Irlands nasjonalforsamling.

Han understreker at nasjonalforsamlingen derfor stenges fram til neste tirsdag eller inntil han får andre beskjeder fra statsministeren.

Ifølge Martin vil flere statssekretærer være klare til å tre inn for å representere regjeringen i visse spørsmål.

Restriksjoner i Dublin

Samlet sett har Irland registrert 31.549 tilfeller av koronasmitte, og 1.787 koronarelaterte dødsfall. Tirsdag ble det registrert 357 nye tilfeller, som er det høyeste antallet siden midten av mai.

Dødsfallene toppet seg i midten av april, men antall nye tilfeller har den siste tiden blusset opp – noe som har ført til innføring av nye restriksjoner i hovedstaden og utsettelse av den planlagte gjenåpningen av barene.

Innbyggere i Dublin ble tirsdag rådet til å begrense forsamlinger til maksimalt seks personer fra to forskjellige husholdninger, og også til å unngå å reise utenfor regionen.

Barene i resten av landet får imidlertid fremdeles lov til å gjenåpne som planlagt neste mandag.