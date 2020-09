NTB utenriks

Ifølge Hellas' innenriksminister er det snakk om fem unge utenlandske statsborgere. En sjette person er etterlyst, men vedkommende antas å ha reist fra øya.

Ikke navngitte kilder oppgir at alle er afghanske statsborgere, og at to av dem er enslige mindreårige asylsøkere, ifølge avisen Kathimerini.

En av dem skal ha blitt pågrepet nord i Hellas etter at han ble overført dit etter brannene i forrige uke.

