FN ber om europeisk solidaritet og mottak av asylsøkere fra greske øyer

NTB utenriks

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mener at det er helt nødvendig å redusere antall personer som bor i mottak på øyene, og at levevilkårene for de gjenværende må bedres.

Også Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er klar på at situasjonen må løses med mer hjelp fra andre land i Europa.

– Vi trenger flere løfter om omplassering i denne vanskelige tiden mens EU etablerer et mer forutsigbart og effektivt system basert på ansvarsfordeling, sier IOMs sjef António Vitorino i en uttalelse tirsdag.

