Suga overtar etter Abe i Japan

NTB utenriks

Suga er i dag sjefskabinettsekretær og har vært regnet som avtroppende statsminister Shinzo Abes høyre hånd.

– Jeg vil videreføre statsminister Abes politiske prioriteringer og bringe dem videre, lovet 71-åringen da han erklærte seg som kandidat til ledervervet i det konservative partiet.

Siden liberaldemokratene og koalisjonspartneren Komeito har flertall i nasjonalforsamlingen, er den nye partilederen nærmest garantert å bli valgt til ny statsminister.

Dårlig helse

Shinzo Abe har sittet lenger ved makten enn noen tidligere japansk statsminister. 28. august kunngjorde han at han ville gå av som følge av et tilbakefall av ulcerøs kolitt, en betennelsessykdom som også førte til at han måtte trekke seg som statsminister i 2007.

– Min svake helse bør ikke føre til politiske feilavgjørelser. Når jeg ikke lenger kan leve opp til forventningene Japans folk stiller til meg, bør jeg ikke forbli statsminister. Jeg har derfor besluttet å gå av, sa han.

Abe beklaget samtidig at han ikke har fått gjennomført en grunnlovsendring som kan åpne for å la japanske militære styrker delta i internasjonale operasjoner.

Sønn av jordbærbonde

Japansk politikk er i betydelig grad dominert av mektige familier. Abe er barnebarn av en tidligere statsminister, men Yoshihide Suga skiller seg ut som sønn av en jordbærbonde nord i landet.

– At en vanlig person som meg kan forsøke å bli statsminister, er ikke det nettopp det japanske demokratiet, sa han da han lanserte sitt kandidatur.

Suga lovet å jobbe hardt for å bekjempe koronaviruset, samtidig som regjeringen forsøker å få fart på økonomien igjen.

– For alt i verden må vi unngå den eksplosive spredningen av koronainfeksjoner som vi har sett i USA og Europa, understreket han.

