Nye tester bekrefter at Navalnyj ble forgiftet med novitsjok

Et militært tysk laboratorium konkluderte tidlig med at Navalnyj var forgiftet med den militære nervegiften fra sovjettiden.

Den tyske regjeringens talsmann Steffen Seibert opplyste mandag at dette bekreftes av tester som er analysert i Frankrike og Sverige.

Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Sibir 20. august. Han ble først innlagt på et sykehus i Omsk, men legene der var ikke i stand til å fastslå hva som feilet ham.

Etter internasjonalt press ble han fløyet til Charité-sykehuset i Berlin, der han har vært innlagt siden.

OPCW gransker

Ifølge Seibert har Tyskland sendt prøver til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), som også skal gjennomføre tester.

– Uavhengig av OPCWs undersøkelser har tre laboratorier hver på sin kant bekreftet at det beviselig var en nervegift fra novitsjok-gruppen som forårsaket forgiftningen av Navalnyj, sier Seibert.

Tysklands statsminister Angela Merkel, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og andre vestlige ledere har krevd at russiske myndigheter «forklarer seg» i saken.

Kreml nekter

Ledelsen i Kreml nekter all kjennskap til forgiftningen av den kjente opposisjonspolitikeren og har etterlyst beviser for at det ble benyttet novitsjok.

– Vi konsulterer nå våre europeiske partnere for å finne ut hva vi skal gjøre videre, sier Seibert.

Navalnyj ble holdt i kunstig koma i én uke på sykehuset i Berlin, men legene opplyste i forrige uke at tilstanden var bedre og at han nå kommuniserer med omverdenen.

Det er uklart om han er påført varige skader som følge av forgiftningen.

