NTB utenriks

Lørdag ble det registrert 341 nye smittetilfeller, og søndag fikk ytterligere 333 påvist smitte, viser tall fra Statens Serum Institut.

50 koronasmittede var mandag innlagt på danske sykehus og i over halvparten av landets kommuner – i alt 49 – er det den siste uka registrert over 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

20.237 har til nå fått påvist smitte i Danmark, og det er registrert 633 koronarelaterte dødsfall. Det tilsvarer 11 per 100.000 innbyggere, mot 5 i Norge.

(©NTB)