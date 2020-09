Massivt isflak har løsnet på Grønland

NTB utenriks

Flaket løsnet fra innlandsisen ved Nioghalvfjersfjorden, som er om lag åtte mil lang og to mil bred, ifølge De nasjonale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

– Vi bør være svært bekymret over det som ser ut til å være en gradvis forvitring av Arktis' største gjenværende isbrem, sier GEUS-professor Jason Box.

Forsker Ruth Mottram ved Danmarks meteorologiske institutt sa i forrige uke at «i år, igjen, har denne innlandsisen mistet mer is enn det den er tilført fra snø».

– Det som er tankevekkende, er at om vi hadde sett så mye nedsmelting for 30 år siden, så ville vi ha kalt det ekstremt, sa hun.

En studie publisert i august viste at Grønland mistet så mye is i 2019 at smeltevannet kunne oversvømt hele California, USAs tredje største delstat, med 1,25 meter vann.

(©NTB)