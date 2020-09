Interfax: Lavrov avlyser Berlin-besøk

NTB utenriks

Meldingen kommer etter at et svensk og et fransk laboratorium mandag bekreftet at opposisjonslederen Aleksej Navalnyj ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Navalnyj er innlagt på sykehus i Berlin, der han er i bedring.

Tysklands statsminister Angela Merkel, Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og andre vestlige ledere har krevd at russiske myndigheter forklarer seg i saken. Den tyske regjeringen har også antydet at saken kan få konsekvenser for byggingen av gassrørledningen Nord Stream 2 under Østersjøen.

