På Twitter skriver Stoltenberg at Nato står ved Afghanistans side for å sikre framskrittene som er gjort så langt – og sørge for at landet aldri mer blir en frihavn for terrorister.

Det første forhandlingsmøtet mellom Taliban og den afghanske regjeringen begynte i Qatar lørdag. USAs utenriksminister Mike Pompeo var til stede under seremonien som markerte åpningen av møtet.

