Russisk koronavaksine sendt ut til landets regioner

Helsedepartementet opplyser at det i første omgang er personer i risikogrupper som prioriteres i denne første leveransen, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

I august ble Russland det første land i verden som meldte at det hadde en vaksine mot koronaviruset klart. Russlands regjering har tidligere sagt at vaksinen skal tilbys i store mengder allerede i november.

To tester av koronavaksinen Sputnik-V har vist at alle deltakere utviklet antistoffer, og ingen utviklet alvorlige bivirkninger. Det kommer fram i resultater som ble publiserte i det anerkjente tidsskriftet The Lancet Medical Journal, skrev BBC for en uke siden.

En gruppe forskere er kritiske til resultatene i studien og peker på at dataene virker manipulerte. De kritiserer også The Lancet for å publisere studien uten å inkludere rådataene, som gjør det mulig å ettergå resultatene, skriver Aftenposten.

Det har i tillegg har vakt oppmerksomhet at vaksinen er godkjent før den ordinære testperioden er gjennomført.

