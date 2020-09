Protester i Tyskland mot koronatiltak

NTB utenriks

I München deltok minst 10.000 mennesker i en protestaksjon for å vise sin motstand mot at myndighetene har innskjerpet restriksjoner for å bremse spredningen av koronasmitte.

1.400 politifolk var utstasjonert, men demonstrasjonen gikk fredelig for seg. En marsj gjennom Münchens gater tidligere på dagen, ble avbrutt av politiet da det kom mange flere enn det som det var gitt tillatelse til. Politiet merket seg også at nesten ingen brukte munnbind.

I Hannover deltok om lag 1.100 mennesker i en lignende demonstrasjon.

– Pandemien er for «fake news». Myndighetene nekter folk grunnleggende menneskerettigheter og kaster bort skattebetalernes penger, sa en av demonstrantene til nyhetsbyrået DPA.

I Hannover var det også en motdemonstrasjon til støtte for myndighetenes koronatiltak der folk ropte slagord som «for beskyttelse av helse og mot konspirasjonsteorier».

Tysklands statsminister Angela Merkel forsvarer myndighetenes tiltak for å bremse smittespredningen men sier i en podkast lørdag at hun er villig til å diskutere saken.

– I vårt land står alle fritt til å åpent kritisere myndighetenes beslutninger, sa hun.

Antall nye smittetilfeller har steget i Tyskland de siste ukene, og landet har registrert nærmere 260.000 smittetilfeller siden pandemien brøt ut. Av disse er 9.423 døde.

(©NTB)