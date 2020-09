Mange savnet etter brannene i Oregon

NTB utenriks

Minst fire mennesker er funnet døde i brannene, og mange er fortsatt savnet i brannene sør i Oregon nær Medford og i nord nær delstatshovedstaden Salem, opplyste Brown fredag ettermiddag lokal tid.

Brannene herjer i områder som til sammen utgjør over 360.000 hektar, noe som er ny rekord.

Også brannene i nabodelstaten California har et omfang som savner sidestykke. En av dem, som har fått navnet August Complex fire, er større enn noen annen kjent brann i Californias historie. Den startet som nærmere 40 ulike mindre branner og dekker nå et over et 302.000 hektar stort område, over 3.000 kvadratkilometer.

Mer enn 20.000 brannmannskaper kjemper mot flammene i på vestkysten av USA og 16 personer har denne uken mistet livet i brannen i delstatene California, Oregon og Washington.

(©NTB)