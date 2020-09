Mali-junta lover 18 måneders overgangsstyre

NTB utenriks

Løftet kom fra lederen for militærjuntaen, oberst Assimi Goita, lørdag, på siste dag av samtalene som har pågått om en overgang fra militært til sivilt styre i det vestafrikanske landet.

En ekspertgruppe utnevnt av juntaen har utarbeidet et charter for et overgangsstyre som skal styre landet i halvannet år. Ifølge charteret kan presidenten i overgangsstyret være enten militær eller sivil.

Militærjuntaen tok makten i Mali i et kupp i midten av august og avsatte president Ibrahim Boubacar Keita.

(©NTB)