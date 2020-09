Trump nominert til fredsprisen enda en gang

NTB utenriks

Det er den svenske parlamentarikeren Magnus Jacobsson som har nominert Trump-administrasjonen sammen med regjeringene til Serbia og Kosovo.

Jacobsson, som sitter i Riksdagen for Kristdemokraterna, skriver om nominasjonen på Twitter.

– Jeg har nominert den amerikanske regjeringen og regjeringene til Kosovo og Serbia for deres arbeid sammen for å jobbe for fred og økonomisk utvikling gjennom samarbeidsavtalen de signerte i Det hvite hus, skriver han.

President Donald Trump kunngjorde i forrige uke at Serbia og Kosovo som et resultat av amerikanskledede samtaler var enige om å normalisere forholdet.

Tidligere denne uken nominerte Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde Trump til Nobels fredspris. Han trakk fram avgjørende bidrag til fredsavtalen mellom Israel og De forente arabiske emirater.

