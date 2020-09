Japansk selskap lover å betale erstatning etter oljesøl på Mauritius

NTB utenriks

Pengene skal brukes over flere år for å bedre situasjonen i marine områder som er rammet av oljeutslippet.

Blant annet ønsker Mitsui OSK Lines å samarbeide med lokale organisasjoner for å verne korallrev og mangroveskog.

Selskapet var operatør for skipet MV Wakashio, som grunnstøtte på et korallrev 25. juli. Over tusen tonn olje antas å ha lekket ut fra skipet.

Fartøyet brakk etter hvert i to, og den ene delen ble slept ut på dypere vann og senket for noen uker siden.

Det er foreløpig uklart om erstatningen fra selskapet vil være tilstrekkelig for myndighetene på Mauritius. Også regjeringen i Japan har lovet å fortsette å støtte arbeidet i øystaten i kjølvannet av oljeutslippet.

Nyhetsbyrået Kyodo meldte i forrige måned at mannskapet på skipet gikk nær land i et forsøk på å oppnå mobildekning. De ønsket angivelig å få kontakt med familiemedlemmer for å sjekke hvordan de var påvirket av koronakrisen.

(©NTB)