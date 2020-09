NTB utenriks

Innenriksminister Maria Ohisalo opplyste torsdag at Finland innfører nye innreiseregler i neste uke.

Finland har fram til nå kun tillatt innreise for personer som kommer fra land med høyst åtte nye rapporterte smittetilfeller per 100.000 innbyggere de to siste ukene. Grensen skal nå økes til 25 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Det er ventet flere opplysninger på en pressekonferanse fredag formiddag.

(©NTB)