Der Spiegel: Navalnyj kan snakke igjen

Tysk politi har styrket vaktholdet og frykter nye attentatforsøk mot den russiske opposisjonspolitikeren ettersom helsen hans blir bedre, ifølge Der Spiegel og Bellingcat.

Mandag våknet Navalnyj fra koma, men han skal også ha blitt bedre etter det. Ikke navngitte kilder forteller at Navalnyj kan snakke igjen og at han trolig kan huske detaljer fra før kollapsen om bord på et fly fra Tomsk i Sibir til Moskva 20. august.

Navalnyj ble først behandlet ved et sykehus i Russland, men ble siden flyttet til Charité-sykehuset i Berlin. Der har leger konkludert med at han ble forgiftet med den militære nervegiften novitsjok.

