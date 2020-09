Store branner i Moria-leiren

NTB utenriks

Avisen Lesvos Post meldte ved midnatt om at det brant flere steder på Lesvos, og at det i tillegg var oppstått brann i Moria-leiren. Det ble også meldt om at det var hørt skudd og om opptøyer i leiren, skriver TV 2.

Migranter og flyktninger har blitt evakuert bort fra brannene, opplyser myndighetene. Leiren er nærmest helt slukt av flammene, ifølge kringkasteren ERT. Det er ikke klart hvordan brannene startet, og det er ikke meldt om skadde.

Videoer publisert på Facebook av organisasjonen Stand by Me Lesvos viser brannene og folk som flykter fram dem. Det ble også meldt om folk som hindret brannvesenet i å komme til for å slukke, og om migranter og flyktninger som nektes adgang til en landsby i nærheten.

Kaos

Shirin Tinnesand jobber for Stand by Me Lesvos på Lesvos. Hun forteller om kaotiske tilstander.

– Hele leiren står i brann. Klokken halv tolv fikk jeg beskjed om at det brant fem steder. Disse brannene har bare spredt seg. Mer blir satt fyr på hele tiden. Det er kaos, sier Tinnesand til TV 2.

Tidlige onsdag ble opprørspoliti sendt til leiren og ble utplassert langs den fem kilometer lange veien mot øyas største by Mytilene for å hindre at migrantene tok seg til havnebyen.

– Familier med små barn på armen sitter nedover langs veien. Vi venter på å bli evakuert, mens politiet står med skjold og blokkerer veien ned mot vannet og nærliggende landsbyer, skriver Nadine Aabø Mellem en tekstmelding til VG. Hun jobber som humanitærarbeider i Moria-leiren.

Korona

Brannmannskaper kjemper også mot to andre branner vest på Lesvos, øya som var det travleste krysningspunktet for folk som flyktet vestover fra Syria og Irak gjennom Tyrkia i 2015 og 2016.

I helgen ble det for første gang påvist koronasmitte i Moria-leiren på Lesvos, og det ble iverksatt omfattende testing og smittesporing.

Den overfylte leiren som huser nær 13.000 mennesker, ble satt i karantene fram til 15. september. Kun sikkerhetspersonell fikk slippe inn etter å ha fått målt kroppstemperaturen.

