Mandelas forsvarer er død

– Vårt lands juridiske ørn, George Bizos, har gått bort. Dette er en veldig trist dag for landet vårt, sa Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa onsdag kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Bizos representerte Mandela under Rivonia-rettssaken der Mandela og sju andre i 1964 ble dømt til fengsel på livstid for forsøk på å velte den rasistiske apartheidregjeringen. Mange hadde ventet at Mandela ville bli dømt til døden.

Bizos ble født i Hellas og kom til Sør-Afrika som tenåring, på flukt fra nazistenes okkupasjon. Han møtte Mandela under studiene på Wits-universitetet i Johannesburg tidlig på 50-tallet. Der ble han tidlig involvert i den politiske kampen for frihet fra undertrykkelse sammen med mannen som skulle bli et ikon i kampen mot apartheid og senere Sør-Afrikas president.

I 1994 utnevnte Mandela Bizos til kommisjonen som fikk i oppgave å reformere rettsvesenet og fjerne de rasistiske lovene. Senere fungerte han som Mandelas juridiske rådgiver.

Bizos praktiserte juss fram til han var godt inn i 80-årene. I en av sine siste store rettssaker sikret han at regjeringen måtte utbetale erstatning til familiene til 34 gruvearbeidere som ble skutt og drept av politiet i Marikana i 2012.

