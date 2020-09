Hviterussisk opposisjon sier rådsmedlem ble tatt av maskerte menn på kontoret

NTB utenriks

– De gikk inn i en varebil og kjørt av gårde, sier staben til den fengslede opposisjonsrepresentant Viktor Babriko til nyhetsbyrået Interfax. De var sammen med Znak da han ble tatt, skriver svenske TT.

Politiet i Hviterussland sier de ikke kjenner til den angivelige pågripelsen av Znak, melder nyhetsbyrået RIA, ifølge Reuters.

– Det har dannet seg et mønster. Løslat Znak umiddelbart!, krever Den norske Helsingforskomiteen i en Twitter-melding.

Mandag ble en av de fremste opposisjonsfigurene, Maria Kolesnikova, tatt på gaten i Minsk. Dagen etter ble hun fraktet til grensen til Ukraina. Hun rev i stykker passet sitt for å unngå å bli sendt over grensen, sier to av hennes allierte. Politiet påstår at hun ble arrestert da hun selv forsøkte å forlate landet.

