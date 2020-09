Tre asylleire ved Aten satt i karantene grunnet frykt for koronasmitte

NTB utenriks

Det er foreløpig ikke oppdaget smittetilfeller i leirene, men regjeringen har likevel besluttet at alle som bor i leirene Malakassa, Schisto og Eleonas må holde seg i leirene fram til 21. september.

Leirene har formelt vært omfattet av koronarestriksjoner siden mars, med sterke begrensninger på hvem som kan gå ut og inn, noe som har ført til kritikk fra menneskerettsgrupper.

I helgen ble det for første gang påvist koronasmitte i Moria-leiren på Lesvos, der det nå er iverksatt omfattende testing og smittesporing. Den overfylte leiren som huser nær 13.000 mennesker, er satt i karantene fram til 15. september. Kun sikkerhetspersonell får slippe inn etter å ha fått målt kroppstemperaturen.

35 personer har så langt testet positivt for koronaviruset i leiren.

I forrige uke ble to andre asylleire på det greske fastlandet satt i karantene etter at det for første gang ble påvist koronasmitte blant beboerne.

