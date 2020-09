Politisjef går av i New York etter at svart mann ble kvalt under pågripelse

NTB utenriks

Også visepolitisjef Joseph M. Morabito, som har jobbet i politiet i 34 år, går av. Byens ordfører Lovely Warren tror at hele politiledelsen kommer til å trekke seg.

Saken har sin bakgrunn i pågripelsen av Daniel Prude i mars. 41-åringen, som var svart, løp naken i gaten da politiet pågrep ham. De puttet en hette over hodet hans som skulle hindre at politifolkene ble spyttet på, og holdt ham nede i to minutter til han sluttet å puste. Han døde en uke senere etter å ha blitt frakoblet en pustemaskin.

Mentale problemer

Prude hadde mentale problemer, og broren hadde samme dag ringt og bedt om hjelp til å håndtere hans merkelige oppførsel.

I forrige uke offentliggjorde Prudes slektninger opptak fra et politikamera og offentlige rapporter om pågripelsen. Familien mener at politiet forsøkte å dekke over det som virkelig skjedde.

Publiseringen av videoen forrige onsdag har ført til store demonstrasjoner i byen. Kravene går ut på at både politisjefen og byens ordfører går av, og at det gjennomføres en større politireform.

Storjury skal granske

Torsdag ble sju politibetjenter suspendert, og delstatens justisminister Letitia James varslet at hun vil nedsette en storjury som skal gjennomføre en omfattende granskning av dødsfallet.

Men for La'Ron Singletary er karrieren som politisjef over.

– Ettersom jeg er en mann med integritet, vil jeg ikke sitte stille mens eksterne instanser forsøker å ødelegge min karakter. De feilaktige karakteristikkene og politiseringen av handlingene som jeg utførte etter å ha blitt informert om Prudes død, er ikke basert på fakta, og er ikke hva jeg står for, sa han da han overraskende gikk av tirsdag.

Politiets fagforeninger mener politibetjentene handlet i tråd med opplæringen de hadde fått.

(©NTB)