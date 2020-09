NTB utenriks

To syriske flyktninger har testet positivt for koronaviruset, opplyser FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) tirsdag.

Viruset er aldri tidligere påvist verken i Azraq eller andre flyktningleirer i Jordan.

– Det er en påminnelse om at alle er blitt rammet av denne epidemien, og at løsninger bør finnes gjennom internasjonal solidaritet og samarbeid, skriver UNHCR,

Jordan har tatt imot over 1,2 millioner syriske flyktninger. 125.000 av dem bor i leirer.

