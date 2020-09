FN advarer om journalist-drap i Pakistan

NTB utenriks

Organisasjonen pekte blant annet på drapet på journalisten Shaheena Shaheen, som på lørdag ble skutt i Kech-distriktet i regionen Balutsjistan sør i landet.

I fjor ble fire journalister og bloggere også drept i Pakistan.

– I de langt fleste av disse tilfellene blir ikke de som står bak etterforsket, tiltalt eller ansvarliggjort, sa OHCHR-talsperson Rupert Colville til journalister ved organisasjonens kontor i Genève.

Han understreket at kvinnelige journalister ofte er ofre for målrettede svertekampanjer på sosiale medier.

Colville sa også at blasfemianklager er særlig bekymringsfulle, fordi de kan føre til at de som anklages, lettere utsettes for vold.

– Pakistanske myndigheter må øyeblikkelig gjennomføre konkrete tiltak for å sikre beskyttelsen av journalister og menneskerettighetsaktivister som blir mål for disse truslene, sa han.

Han oppfordret også pakistanske myndigheter til å fordømme bruken av blasfemianklager for å score poeng personlig og politisk.

