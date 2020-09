Mann dømt for 39 drap på nattklubb i Istanbul

NTB utenriks

Nattklubben Reina var full av folk som feiret nyttårsaften da en mann like over midnatt 1. januar 2017 gikk inn på nattklubben og begynte å skyte.

79 ble såret, og de fleste av de 39 drepte var utlendinger. Gjerningsmannen flyktet fra stedet, og ekstremistgruppa IS tok siden på seg ansvaret for angrepet. Usbekeren Abdulkadir Masharipov ble av tyrkisk politi pågrepet over to uker senere.

Rettssaken mot ham og over 50 andre personer som er tiltalt i saken, startet i desember 2017.

Mandag kom avgjørelsen fra den tyrkiske domstolen.

11 frikjent

Masharipov dømmes for 39 tilfeller av drap, samt for å forsøk på å velte den konstitusjonelle orden. Straffen er på 40 separate livstidsdommer uten mulighet for prøveløslatelse. Han ble i tillegg dømt til 1.368 år i fengsel for 79 drapsforsøk.

Ilyas Mamasaripov, som sto tiltalt for å ha hjulpet Masharipov, ble dømt til fengsel i totalt 1.432 år for medvirkning til de samme forbrytelsene førstnevnte ble dømt for, melder det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Av de 58 andre tiltalte i saken, ble 11 frikjent for tiltalene. De øvrige ble dømt til ulike straffer for medlemskap i en terrororganisasjon, ifølge nyhetsbyrået.

Tortur-anklager

Flere hundre mennesker var til stede i nattklubben som ble angrepet i Istanbul natt til første nyttårsdag. Flere av gjestene hoppet i vannet i Bosporos for å unnslippe gjerningsmannen.

Da Masharipov omsider ble pågrepet, erkjente han først å ha utført angrepet, men siden benektet han anklagene, ifølge Anadolu. I sin siste forsvarstale før dommen falt mandag, ba han om å bli frikjent. Han sa at det opprinnelige vitnemålet ble avgitt under «tortur og press» og framholdt at det ikke foreligger nok bevis mot ham, ifølge nyhetsbyrået.

Oppreisning

Masharipov ventes å anke kjennelsen.

En advokat som representerer Ali Akyil, faren til et av de drepte ofrene, sier klienten vil kreve økonomisk oppreisning. Sønnen hans hadde både tyrkisk og belgisk statsborgerskap og reiste fra Belgia til Istanbul for å feire nyttårsaften på Reina.

Siden 2015 er Tyrkia rammet av flere angrep fra militante kurdere og IS-ekstremister som har krevd over 300 menneskeliv.

